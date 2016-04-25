美共和党总统参选人克鲁兹与卡西奇达成“阻止特朗普”协议

路透华盛顿4月24日（记者 Emily Stephenson） - 美国共和党总统参选人克鲁兹与卡西奇周日宣布了在接下来一些州的初选中互不干涉的协议，以期阻止特朗普获得共和党总统候选人提名。

克鲁兹的竞选团队在声明中称，克鲁兹将把重点放在印第安纳州，以便让卡西奇将目标更明确地对准俄勒冈州和新墨西哥州。卡西奇则同意将资源西移并远离印第安纳州。

印第安纳州初选将于5月3日举行，俄勒冈州初选将于5月17日举行，新墨西哥州初选则于6月7日举行。

特朗普已赢得了多个州的初选，但拿到获共和党总统候选人提名所需的1,237张选举人票并非易事。克鲁兹和卡西奇的竞选团队认为，他们的上述协议有助于限制特朗普赢得更多选举人票的能力。

反对特朗普的一些共和党策略师数周来一直呼吁这样的协议。但对于克鲁兹和卡西奇而言，问题在于他们的协议是否为时已晚。

在7月的共和党全国代表大会上，倘若没有参选人在首轮投票中获得足够的支持，许多代表将会被允许在随后的投票中更换阵营。

特朗普周日晚发表推文对上述协议作出回应：“哇，刚听说克鲁兹和卡西奇为了阻止我获得共和党总统候选人提名串通在一起了。真拼啊！”（完）