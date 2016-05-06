支持不支持特朗普？美共和党人陷入艰难抉择

路透5月5日（记者 Ginger Gibson/Emily Stephenson） - 对于是否支持特朗普，美国共和党议员、政治活动家和捐款人陷入艰难抉择。特朗普仅剩的两位党内对手克鲁兹与卡西奇本周宣布退选，令他实际上锁定党内提名。

特朗普寻求将出现裂痕的共和党团结在他身后。许多知名共和党人表态支持特朗普，但另一些人正权衡他们的选项。还有一些人称，他们可能在11月8日的大选中投票给民主党参选人希拉里。

咨询公司Parthenon Group创始人Bill Achtmeyer是考虑投票给希拉里的共和党捐款人之一。过去十年，Achtmeyer已向共和党人捐款20万美元。

“如果她能获得提名，并且能像她丈夫（比尔·克林顿）那样进行创造性和周详思考……那根据我今天所了解的，鉴于特朗普的（政策）提议，我很难不投票给希拉里。”Achtmeyer说道。

另一名共和党捐款人David Beightol称，他倾向于投票给特朗普，因为他没法支持希拉里。Beightol是华盛顿的一名院外游说集团成员，今年曾为共和党前总统参选人杰布·布什筹集竞选资金。

“我还没作出决定，但我的选择不多。”Beightol说道。

大多数美国大选季里，一旦参选人已实际锁定提名，党内人士将迅速团结在这些参选人身后。但特朗普言辞高调、竞选活动离经叛道，加之他缺乏政府任职经验，令共和党内部对是否支持他出现分歧。

特朗普宣称要驱逐非法移民，在美国与墨西哥边境修筑隔离墙，并称将全面暂停穆斯林进入美国，以打击恐怖主义。

前共和党总统老布什与小布什的发言人告诉路透，他们今年不打算表态支持任何总统参选人。一位助手称，共和党2012年的总统候选人罗姆尼不会出席共和党7月的全国代表大会。罗姆尼3月猛烈抨击过特朗普。

2008年大选共和党总统候选人、亚利桑那州参议员麦凯恩称，他将支持最终的共和党候选人，“现在可推定是唐纳德·特朗普，”麦凯恩的参议院竞选活动发言人Lorna Romero说道。

但据美国《政治家》（Politico）网站获得的一份录音，麦凯恩上月在亚利桑那州对支持者表示，特朗普成为共和党候选人会令他再次当选参议员变得更加困难。亚利桑那州拥有庞大的西班牙裔人口。

周三拿下印第安纳州初选大捷之后，特朗普宣称要团结共和党，并称他接到曾批评他但现在希望支持他的人打来的电话。（完）