惠普CEO将特朗普比作希特勒和墨索里尼

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透6月11日 （记者 Steve Holland） - 据媒体和两名消息人士称，惠普(HPE.N)执行长、共和党捐款人惠特曼重申她反对提名特朗普作为共和党总统候选人，并将特朗普比作法西斯主义独裁者希特勒和墨索里尼。
《华盛顿邮报》周六报导称，惠特曼周五在2012年共和党总统候选人罗姆尼主持的一次会议上作出此番表态，她还对众议院议长瑞安为特朗普背书提出质疑。
两位出席此次会议的人士向路透证实了惠特曼的言论。记者未能立即联系到惠特曼置评。
亿万富豪惠特曼之前支持的是共和党前总统参选人、新泽西州州长克里斯蒂，她一直积极阻止特朗普获提名，包括为一个反特朗普的超级政治行动委员会筹资。
惠特曼2月时曾称特朗普“不适合”当总统，但特朗普目前已成为共和党的推定候选人。
《华盛顿邮报》称，瑞安也出席了此次会议，解释了他作出背书决定的艰难，包括来自共和党众议员的压力。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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