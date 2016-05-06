支持不支持特朗普？美共和党人陷入艰难抉择

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透5月5日 - 对于是否支持特朗普，美国共和党议员、政治活动家和捐款人陷入艰难抉择。特朗普仅剩的两位党内对手克鲁兹与卡西奇本周宣布退选，令他实际上锁定党内提名。
特朗普寻求将出现裂痕的共和党团结在他身后。许多知名共和党人表态支持特朗普，但另一些人正权衡他们的选项。还有一些人称，他们可能在11月8日的大选中投票给民主党参选人希拉里。
咨询公司Parthenon Group创始人Bill Achtmeyer是考虑投票给希拉里的共和党捐款人之一。过去十年，Achtmeyer已向共和党人捐款20万美元。
“如果她能获得提名，并且能像她丈夫（比尔·克林顿）那样进行创造性和周详思考……那根据我今天所了解的，鉴于特朗普的（政策）提议，我很难不投票给希拉里。”Achtmeyer说道。
另一名共和党捐款人David Beightol称，他倾向于投票给特朗普，因为他没法支持希拉里。Beightol是华盛顿的一名院外游说集团成员，今年曾为共和党前总统参选人杰布·布什筹集竞选资金。
“我还没作出决定，但我的选择不多。”Beightol说道。
大多数美国大选季里，一旦参选人已实际锁定提名，党内人士将迅速团结在这些参选人身后。但特朗普言辞高调、竞选活动离经叛道，加之他缺乏政府任职经验，令共和党内部对是否支持他出现分歧。
特朗普宣称要驱逐非法移民，在美国与墨西哥边境修筑隔离墙，并称将全面暂停穆斯林进入美国，以打击恐怖主义。
前共和党总统老布什与小布什的发言人告诉路透，他们今年不打算表态支持任何总统参选人。一位助手称，共和党2012年的总统候选人罗姆尼不会出席共和党7月的全国代表大会。罗姆尼3月猛烈抨击过特朗普。
2008年大选共和党总统候选人、亚利桑那州参议员麦凯恩称，他将支持最终的共和党候选人，“现在可推定是唐纳德·特朗普，”麦凯恩的参议院竞选活动发言人Lorna Romero说道。
但据美国《政治家》（Politico）网站获得的一份录音，麦凯恩上月在亚利桑那州对支持者表示，特朗普成为共和党候选人会令他再次当选参议员变得更加困难。亚利桑那州拥有庞大的西班牙裔人口。
周三拿下印第安纳州初选大捷之后，特朗普宣称要团结共和党，并称他接到曾批评他但现在希望支持他的人打来的电话。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。