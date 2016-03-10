卢比奥称后悔对特朗普进行人身攻击

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Steve Holland
路透华盛顿3月9日 - 美国共和党总统参选人卢比奥周三称，他后悔对特朗普进行人身攻击。这种人身攻击策略未能阻挡特朗普的势头。
卢比奥近期因人身攻击特朗普而招致外界批评。卢比奥在共和党初选中连续失利，目前正为“生存而战”。
此前，卢比奥主要从政策立场攻击特朗普，大多数时候没有与他有过这种争吵。
卢比奥对福克斯新闻表示，如果再次选择，他会用不同的方式处理。
“我的孩子为此感到尴尬。我的妻子也不喜欢。我觉得说那话不好。我不是那样的人。那不是我的竞选方向，也永远不会是我的竞选方向，”卢比奥表示。
“我会以不同方式处理涉及私人的事情。我没说这不是他自找的，但那不是我的方式，也不是我想做的，”他说道。
44岁的卢比奥在密歇根、密西西比、爱达荷和夏威夷周二举行的初选中表现惨淡。他下周二需要拿下家乡佛罗里达州的初选，否则可能面临要求他退选的呼声。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算