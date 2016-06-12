惠普CEO将特朗普比作希特勒和墨索里尼

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月13日 （记者 Steve Holland） - 据媒体和两名消息人士称，惠普 执行长、共和党捐款人惠特曼重申她反对提名特朗普作为共和党总统候选人，并将特朗普比作法西斯主义独裁者希特勒和墨索里尼。

《华盛顿邮报》周六报道称，惠特曼周五在2012年共和党总统候选人罗姆尼主持的一次会议上作出此番表态，她还对众议院议长瑞安为特朗普背书提出质疑。

两位出席此次会议的人士向路透证实了惠特曼的言论。记者未能立即联系到惠特曼置评。

亿万富豪惠特曼之前支持的是共和党前总统参选人、新泽西州州长克里斯蒂，她一直积极阻止特朗普获提名，包括为一个反特朗普的超级政治行动委员会筹资。

惠特曼2月时曾称特朗普“不适合”当总统，但特朗普目前已成为共和党的推定候选人。

《华盛顿邮报》称，瑞安也出席了此次会议，解释了他作出背书决定的艰难，包括来自共和党众议员的压力。（完）