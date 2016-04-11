若特朗普未获提名 其三分之一支持者将背弃共和党--民调

路透4月9日（记者 Chris Kahn） - 根据路透/益普索(Ipsos)民调，如果特朗普未获共和党总统候选人提名，支持特朗普的共和党选民中有三分之一将在11月总统大选中弃共和党而去。

这一结果对于特朗普的竞争对手及反对特朗普的共和党精英来说是个坏消息，这意味着共和党候选人在与民主党候选人的竞争中将会面临着更加艰难的道路。

哥伦比亚大学选举专家唐纳德·格林（Donald Green）称：“倘若这是一场势均力敌的选战，那么这对共和党来说将是个灾难性的消息。”

这次民调在3月30日至4月8日进行，向特朗普的共和党支持者提出了两个问题，一是如果特朗普在初选中赢得最多票数却最终未获提名，那他们在大选日将如何选择？另一问题是，这将如何影响他们与共和党之间的关系？

66%的受访者称，他们将会把票投给最终赢得提名的候选人，而剩下的三分之一受访者则意见不一，有人要放弃投票，有人要转而支持第三方候选人，或换党并转投民主党提名者。

同时，58%受访者称他们将留在共和党。另有16%的人称他们会离开，26%的人表示他们不知道该怎么做。468名特朗普的共和党支持者参与了这次线上民调，调查的置信区间为正负5.3个百分点。

特朗普在全国民调中在大多数共和党提名赛中领跑，且到目前为止比其他共和党参选人获得了更多代表的支持。一份路透/益普索4月4日至8日的线上民调显示，42%共和党人支持特朗普，32%支持克鲁兹，20%支持卡西奇。（完）