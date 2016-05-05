滚石乐队要求特朗普在竞选活动中停止使用其歌曲

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶5月4日 - 滚石乐队周三要求美国共和党总统参选人特朗普停止在竞选活动使用其乐队的歌曲。此前阿黛尔、R.E.M.乐队等已作出了同样的要求。
“滚石从未允许特朗普的竞选活动使用他们的歌曲，并已要求他们立即停止所有的使用。”该乐队发言人在声明中称。
路透周三就此寻求置评，特朗普竞选团队的一位代表未作回复。
周二，在印第安纳州卡梅尔的集会上，特朗普的竞选团队至少四次播放了滚石乐队1969年的歌曲《You Can't Always Get What You Want》。
除了播放流行和摇滚歌曲以外，特朗普的竞选团队还在各种集会活动中播放百老汇演出曲目和歌剧乐曲。
英国歌手阿黛尔2月份时表示，没有允许任何人在政治竞选活动中使用她的歌曲。在此之前，特朗普竞选团队曾在艾奥瓦州的集会上播放过阿黛尔2011年流行单曲《Rolling in the Deep》。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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