美参议员卢比奥或将宣布参加2016年总统大选

路透华盛顿3月30日 - 美国佛罗里达州参议员马克罗·卢比奥（Marco Rubio）周一在《福克斯新闻》上表示，将于4月13日宣布是否计划寻求2016年共和党总统候选人提名。

被问及是否已订下迈阿密的“自由之塔”作为宣布此事的地点时，卢比奥称他还没有预定明确的地点，“但我会在4月13日就总统竞选或参议院竞选宣布我的下一步动作。”

面对媒体进一步逼问他是否将宣布参加总统大选时，卢比奥说道：“我会在4月13日宣布一些事情。”

卢比奥的网站marcorubio.com上写着：“将有大事宣布！你会来吗？”

卢比奥是古巴裔，于2010年首次当选议员。他在《福克斯新闻》上表示：“我们的国家迎接时代挑战、拥抱当下机遇，向着正确的方向行进，是非常重要的。”

“所以，我对4月13日非常期待，到时我将会与朋友们和支持者们分享更多细节，”他补充说道，并建议人们浏览他的网站以了解“更多未来的细节”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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