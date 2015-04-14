美国古巴裔共和党参议员鲁比奥宣布参加2016年大选

路透迈阿密4月13日（记者 Steve Holland/David Adams） - 美国共和党参议员马克罗·鲁比奥（Marco Rubio）周一宣布参加2016年总统选举，他自称为新一代政治领袖，是取代民主党人希拉里·克林顿的不二人选。

鲁比奥称他作为全新面孔，可带领美国摆脱曾领导美国政坛数十载、如今再次寻求领导权的布什和克林顿“王朝”。

“是该我们这一代引领美国步入新世纪的时候了，”43岁的鲁比奥在迈阿密自由塔对欢呼的人群说道。鲁比奥的父母是古巴裔移民。

当鲁比奥宣布他参加总统选举后，拥挤的人群高呼起了“鲁比奥，鲁比奥”的名字。鲁比奥是佛罗里达州的参议员。

“目前摆在我们面前的是书写美国传奇故事中最伟大篇章的机会，这不能通过回到以前的领导人和理念来实现，”鲁比奥说。

鲁比奥不加掩饰地抨击希拉里，称她是想把国家带回过去的“昨日的领导人”。希拉里在此前一天宣布参加2016年总统选举。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。