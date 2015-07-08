共和党总统竞选人鲁比奥称美国高等教育遭垄断 需全面改革

路透芝加哥7月7日（记者 James Oliphant） - 美国共和党总统竞选人鲁比奥（Marco Rubio）周二呼吁对美国高等教育制度进行全面改革，称大学已被作为“垄断联盟”在运营，无法满足学生及经济的需求。

“对于旧制度我们需要的不是缩手缩脚的小调整，而是需要进行全面改革，”鲁比奥在芝加哥发表的政策演讲中称。“我们需要对如何提供学位、如何获得学位、获得学位的成本以及如何支付、甚至这些支付是如何确定的等进行改革。”

该演讲是鲁比奥在竞选活动中增加关注度举动的一部分。共和党已有14人宣布角逐2016年共和党总统提名战，鲁比奥是其中之一。

鲁比奥警告称，美国中产阶层走向繁荣的道路变窄，但这并非周期性经济不景气所致。“这源于我们经济性质的根本性改变。”

他表示，由于目前四年制的大学制度，“许多年轻人为了不能给他们带来工作的学位，一毕业就背上如山般的债务，而许多最需要接受高等教育的人，譬如单亲家长和工作的成年人，在适合他们的日程安排及预算方面又没有太多选择。”

为了打破他所称的高等教育“垄断联盟”，鲁比奥承诺将创建全新的认证程序，以允许低成本教育提供方（可能主要为在线提供方）来与现有学校进行竞争。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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