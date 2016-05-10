卢比奥称仍对特朗普持很深保留意见 不寻求成为其竞选搭档

路透华盛顿5月9日 （记者 Steve Holland） - 美国共和党参议员、前总统参选人卢比奥周一称，他仍对共和党总统参选人特朗普有很深的保留意见，以寻求打消外界有关他可能成为特朗普副总统竞选搭档的猜测。

“完全支持他竞选的竞选搭档和代理人将是他最好的搭档。有鉴于此，我从未寻求、也不会寻求、亦不想被视为副总统（候选人）。”卢比奥发表声明称。

卢比奥3月在其家乡佛罗里达州与特朗普展开激烈的初选角逐，且双方在那之前数周屡次发生“口水战”。

特朗普曾称卢比奥为“小卢比奥”，并轻易拿下了该州初选，给后者的竞选造成致命一击。卢比奥曾炮轰特朗普是骗子，不是保守派。

“共和党选民已选择唐纳德·特朗普作为共和党内推定候选人，而我先前对其竞选表示的保留意见以及对其许多政策表示的关切仍未改变。”卢比奥说道。

共和党前总统参选人、退休神经外科医生本·卡森目前是特朗普副总统竞选搭档的最热门人选。

特朗普称，他正考虑从之前的党内对手中选择副总统搭档，但一些人已将自己排除在外或宣称他们不会支持特朗普。（完）