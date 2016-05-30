卢比奥向特朗普抛橄榄枝 但称不会做其竞选搭档

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透华盛顿5月29日（记者 Patrick Rucker） - 前美国共和党总统参选人卢比奥（Marco Rubio）周日排除了自己成为特朗普副总统竞选搭档的可能性，但表示对发挥一些作用帮助特朗普赢得大选感到“荣幸”。
卢比奥在共和党总统候选人提名角逐中与特朗普激烈竞争，他称同特朗普的政策分歧太大，不能成为其副总统竞选搭档。
“我对他（特朗普）而言不是正确的选择。”卢比奥在CNN《国情咨文》的采访中称。“特朗普获得了提名，他值得拥有一位完全支持他的一些立场的竞选搭档。”
卢比奥在老家佛罗里达州的初选中遭遇尴尬失败后，于3月宣布退选。
卢比奥同特朗普在政策问题上分歧严重。卢比奥对特朗普的不干预主张持支持态度，但对特朗普呼吁暂时性禁止穆斯林进入美国予以指责。
共和党将在7月18-21日举行全国代表大会。特朗普目前正在寻求把共和党团结起来并获得党内重要人士的支持。
卢比奥表示期望参加7月的党代会，且没有排除扮演重要角色的可能性。他称希望对特朗普的总统竞选有所帮助，因为他希望看到民主党可能的总统候选人希拉里在11月8日的大选中落败。
“我不希望希拉里成为总统。如果我可以做些事情来协助阻止这种情况发生、对成就大业有所帮助，如果能被这样认为那我肯定会感到荣幸。”卢比奥称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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