美国参议员卢比奥或将宣布参加2016年总统大选

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月11日
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月30日 - 美国佛罗里达州参议员马克罗·卢比奥（Marco Rubio）周一在《福克斯新闻》上表示，将于4月13日宣布是否计划寻求2016年共和党总统候选人提名。
被问及是否已订下迈阿密的“自由之塔”作为宣布此事的地点时，卢比奥称他还没有预定明确的地点，“但我会在4月13日就总统竞选或参议院竞选宣布我的下一步动作。”
面对媒体进一步逼问他是否将宣布参加总统大选时，卢比奥说道：“我会在4月13日宣布一些事情。”
卢比奥的网站marcorubio.com上写着：“将有大事宣布！你会来吗？”
卢比奥是古巴裔，于2010年首次当选议员。他在《福克斯新闻》上表示：“我们的国家迎接时代挑战、拥抱当下机遇，向着正确的方向行进，是非常重要的。”
“所以，我对4月13日非常期待，到时我将会与朋友们和支持者们分享更多细节，”他补充说道，并建议人们浏览他的网站以了解“更多未来的细节”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016