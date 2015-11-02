美共和党总统参选人卢比奥获富豪辛格尔支持--纽约时报

(本文由路透中文网编译提供)

路透10月30日 - 《纽约时报》周五报道称，美国最富有、最具影响力的共和党捐款人之一表态支持共和党总统参选人卢比奥（Marco Rubio）。

据报道，纽约富豪投资人辛格尔（Paul Singer）周五致函多位捐款人，宣布他将支持卢比奥。这对另一共和党参选人杰布·布什是个重大打击。

在爱荷华州被记者问及有关得到辛格尔支持一事时，卢比奥称：“人们向我们捐款，是认同我们的议程。我很高兴他这么做，这将从资源上帮到我们。”

卢比奥还称：“仅有资源是不够的……但我们对他的帮助深表感谢。”

《纽约时报》称，卢比奥、杰布·布什、新泽西州州长克里斯蒂（Chris Christie）以及其他多位共和党总统参选人均热切期盼辛格尔的支持。

辛格尔在信中称，卢比奥是唯一“可以顺利渡过这个复杂的初选过程，且仍有能力击败”希拉里·克林顿的参选人。希拉里在民主党总统参选人中领先。

《纽约时报》援引响应性政治中心（Center for Responsive Politics）称，辛格尔去年向共和党候选人和事业捐出的款项为全美最多。（完）