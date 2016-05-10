卢比奥称仍对特朗普持很深保留意见 不寻求成为其竞选搭档

投行观点：超微半导体目标价从7美元上调至9--巴克莱
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(本文由路透中文网编译提供)
记者 Steve Holland
路透华盛顿5月9日 - 美国共和党参议员、前总统参选人卢比奥周一称，他仍对共和党总统参选人特朗普有很深的保留意见，以寻求打消外界有关他可能成为特朗普副总统竞选搭档的猜测。
“完全支持他竞选的竞选搭档和代理人将是他最好的搭档。有鉴于此，我从未寻求、也不会寻求、亦不想被视为副总统（候选人）。”卢比奥发表声明称。
卢比奥3月在其家乡佛罗里达州与特朗普展开激烈的初选角逐，且双方在那之前数周屡次发生“口水战”。
特朗普曾称卢比奥为“小卢比奥”，并轻易拿下了该州初选，给后者的竞选造成致命一击。卢比奥曾炮轰特朗普是骗子，不是保守派。
“共和党选民已选择唐纳德·特朗普作为共和党内推定候选人，而我先前对其竞选表示的保留意见以及对其许多政策表示的关切仍未改变。”卢比奥说道。
共和党前总统参选人、退休神经外科医生本·卡森目前是特朗普副总统竞选搭档的最热门人选。
特朗普称，他正考虑从之前的党内对手中选择副总统搭档，但一些人已将自己排除在外或宣称他们不会支持特朗普。(完)
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路透柏林1月18日 - 德国财政部发言人周三称，政府仍预期国际货币基金组织(IMF)将参与希腊救助计划。 德国画报稍早曾报导称，德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助。 “对我们来讲，(IMF)参与进来是事先承诺的，也是必不可少的，”这位发言人说。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调