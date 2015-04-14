美国古巴裔共和党参议员鲁比奥宣布参加2016年大选

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迈阿密4月13日（记者 Steve Holland/David Adams） - 美国共和党参议员马克罗·鲁比奥（Marco Rubio）周一宣布参加2016年总统选举，他自称为新一代政治领袖，是取代民主党人希拉里·克林顿的不二人选。
鲁比奥称他作为全新面孔，可带领美国摆脱曾领导美国政坛数十载、如今再次寻求领导权的布什和克林顿“王朝”。
“是该我们这一代引领美国步入新世纪的时候了，”43岁的鲁比奥在迈阿密自由塔对欢呼的人群说道。鲁比奥的父母是古巴裔移民。
当鲁比奥宣布他参加总统选举后，拥挤的人群高呼起了“鲁比奥，鲁比奥”的名字。鲁比奥是佛罗里达州的参议员。
“目前摆在我们面前的是书写美国传奇故事中最伟大篇章的机会，这不能通过回到以前的领导人和理念来实现，”鲁比奥说。
鲁比奥不加掩饰地抨击希拉里，称她是想把国家带回过去的“昨日的领导人”。希拉里在此前一天宣布参加2016年总统选举。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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