美国共和党总统参选人卢比奥竞选资金筹集速度远逊于杰布·布什

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月13日 - 美国共和党总统参选人马克罗·卢比奥（Marco Rubio）的竞选团队周一称，卢比奥在截止6月底的三个月竞选内已筹集了1,200万美元竞选资金。卢比奥的筹资速度逊于主要的竞选对手。

支持卢比奥的外围团体上周称，他们已筹集了约3,200万美元以支持卢比奥的白宫之路。佛罗里达参议员卢比奥4月份宣布参加总统竞选，并将自己定位为新一代共和党领导阶层的旗手。

早期筹资对于寻求将自己与党内其他参选人拉开距离的共和党参选人来说很重要。共和党迄今已有15位总统参选人。

“最初的筹资是最容易的，是容易实现的目标，”共和党战略家戴夫戴夫·卡尼（Dave Carney）说道，并称早期筹资多预示着有潜力在竞选路上走得持久。

卢比奥的总筹资远低于同为共和党的参选人杰布·布什。截止6月底，杰布·布什已筹集了1.14亿美元竞选经费。

共和党参选人泰德·克鲁兹（Ted Cruz）同期的筹资金额也超过了卢比奥，包括超级政治行动委员会（Super PAC）筹资在内的总筹款逾5,100万美元。

卢比奥的竞选团队称，捐款来自美国全部50个州，平均捐赠额为50美元。该团队称，佛罗里达州对卢比奥的支持尤为强力，该州支持者捐出了220万美元。（完）