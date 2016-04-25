希拉里与特朗普若赢得大选党内提名 搭档人选将备受瞩目

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月22日 - 在历来美国总统参选人领跑者中，很少有人会比希拉里与特朗普更需要强有力的竞选搭档的支持。

民调显示，尽管希拉里与特朗普在各自党内支持率领先，但两人目前在全国范围内异常不受欢迎。希拉里难以激起选民对她的热情，难以安抚选民对她可信度的担忧，而民调显示特朗普在女性与少数群体中间不受欢迎。

若他们各自拿下党内提名，那上述弱点会令他们对副总统竞选搭档的挑选更加重要。副总统竞选搭档可帮助他们在大选中赢得关键人口群体的支持。

西班牙裔游说组织正在游说希拉里选择一位西班牙裔的竞选搭档。最常被提及的人选是住房与城市发展部部长朱利安·卡斯特罗（Julian Castro），但遭到自由派活动人士的反对。这些人指责卡斯特罗在出售不良抵押贷款时偏袒华尔街企业。

希拉里支持者、民主党策略家乔·贝拉斯克斯（Joe Velasquez）称，西班牙裔竞选搭档可能对她在佛罗里达、科罗拉多、内华达和弗吉尼亚等摇摆州的竞选带来影响，这些州有大量的西班牙裔人口。民调显示，西班牙裔选民大多不喜欢特朗普，部分因其将非法移民与犯罪分子相提并论。

美国劳工部长汤姆·佩雷斯（Tom Perez）也一直被提到可能成为希拉里的西班牙裔搭档。

但希拉里的选择尚未明晰。

鉴于特朗普不受一些温和派共和党人的欢迎，希拉里可能需要一位可以赢取这部分人选票的副总统竞选搭档。譬如弗吉尼亚州参议员蒂姆·凯恩（Tim Kaine），或者新泽西州参议员科里·布克（Cory Booker）。凯恩个人反对堕胎，但支持女性的堕胎选择权，布克与金融业关系密切。

卡斯特罗、凯恩、佩雷兹与布克并未立即发表评论。

希拉里与特朗普的竞选团队均拒绝就有关副总统竞选搭档的猜测置评，称他们仍专注于赢得各自党内的提名。

围绕特朗普竞选活动的争议可能会让他更难找到一位竞选搭档。竞选活动的大部分期间里，许多共和党建制派与资金雄厚的政治委员会一直在设法阻止特朗普赢得提名。

特朗普称，他倾向于选择一位有资深政治经验的搭档，而非像他自己一样的政坛新手，他特别提到了威斯康辛州州长斯考特·沃克（Scott Walker）、佛罗里达州参议员马克罗·卢比奥（Marco Rubio）以及卡西奇。

被问及可能成为特朗普的竞选搭档时，沃克笑了，但未置可否；沃克是克鲁兹的支持者。卢比奥屡次表示不会担任特朗普的搭档。卡西奇上周称，他担任特朗普竞选副手的“可能性为零”，尽管有越来越多的猜测认为，鉴于卡西奇的深厚政府经验以及俄亥俄州在总统大选中作为摇摆州的重要地位，他可能是特朗普的理想搭档。

一位接近卡西奇的消息人士告诉路透，卡西奇没兴趣与特朗普合作，因两人观点不太一致。

克鲁兹本周亦称，他不会成为特朗普的竞选搭档。克鲁兹周三在佛罗里达好莱坞时对记者表示，“特朗普-卡西奇的（竞选）组合将败给希拉里·克林顿”。

共和党策略家托尼·弗拉托（Tony Fratto）称，特朗普可能被迫选择“（政治）生涯即将到头的人，而非那些自信有未来的人。某个职业生涯即将落幕、成为特朗普竞选副手不会有任何损失的人”。（完）