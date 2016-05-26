（更正）美众议院议长瑞安称尚未决定是否支持特朗普

路透华盛顿5月25日（记者 Susan Cornwell） - （更正：内文第二段应为瑞安在国会大厦对记者表态“我还没做出决定”。）

路透华盛顿5月25日（记者 Susan Cornwell）-

美国众议院议长、共和党人瑞安（Paul Ryan）周三称尚未准备好支持特朗普获得党内总统候选人提名。

有报道称瑞安已准备好为特朗普背书，但瑞安在国会大厦对记者称：“我还没做出决定。”他补充称并无作出相关决定的时间表。

现年46岁的瑞安，是国会共和党领袖中唯一尚未正式表态支持特朗普的。预计瑞安将主持7月在克利夫兰举行的共和党全国代表大会，会上将提名该党总统候选人。

瑞安的发言人罗代（Zack Roday）称，瑞安和特朗普定于周三晚通电话，但这“这并非背书通话”。

瑞安的一位助理称，瑞安与特朗普安排通话，是为了继续讨论共和党竞选议程。

特朗普的崛起令共和党建制派感到震惊，一些共和党人担心共和党能否团结一致支持特朗普。

瑞安称，他的工作人员几乎每天都与特朗普的工作人员接触。

“我希望这是个真诚的协商过程。”瑞安称。瑞安否认特朗普竞选团队试图向他施压的说法，称：“我根本不担心这种事。”（完）