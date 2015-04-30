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时事要闻 | 2015年 4月 30日 星期四 10:24 BJT

美参议员桑德斯称将寻求成为民主党总统候选人--美媒

路透华盛顿4月29日 - 美国佛蒙特州独立参议员伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）对美国媒体称，他将寻求成为2016年民主党总统候选人。

“我认为（选民）想要的是根本的变化，这样政府才会为普通美国人服务，而不仅仅为亿万富翁服务，”桑德斯对《今日美国》称。

桑德斯还称，他将在周四正式宣布此事。

桑德斯还在一次采访中对美联社称，他将竞选总统。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

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