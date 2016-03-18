桑德斯称有关他应退选的呼声“荒谬可笑”

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透华盛顿3月17日 - 美国民主党总统参选人桑德斯周四对有关总统奥巴马呼吁民主党团结在希拉里周围的报导作出回应，称暗示让他退选的做法“荒谬可笑”。
《纽约时报》报导称，奥巴马上周五私下对一些民主党捐款人称，桑德斯正在接近其与希拉里的竞争结束的节点，民主党必须尽快团结起来支持希拉里。
桑德斯称不想对报导所说的奥巴马的言论直接置评，但驳斥了有关他的竞选活动已经到头以及他应当拱手认输的说法。
“当只有一半美国民众参与了这一政治程序时……我觉得无论谁暗示其他那些人已无权投票，都是荒谬可笑的。”桑德斯在采访中对MSNBC说。
白宫周四称，奥巴马未向捐款人暗示他更喜欢哪位参选人。
希拉里在民主党总统候选人提名角逐中遥遥领先。
桑德斯表示，在接下来西部各州的初选中，他会做得更好。在东南地区各州的初选中，桑德斯败给了希拉里。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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