桑德斯承诺将帮助希拉里击败特朗普 但尚未正式退选

路透华盛顿6月16日 （记者 John Whitesides） - 美国民主党总统参选人桑德斯周四表示将与希拉里合作，以击败共和党推定总统候选人特朗普，但桑德斯尚未正式退选。

桑德斯对拥护者作在线演讲时，并未为希拉里背书，但明确表示他正将重点转向群众运动建设，以推动其自由主义政策议程，并推动民主党的转变。

“未来五个月，我们的主要政治任务就是确保特朗普失败，而且是惨败，我个人打算很快就开始在这个过程中发挥作用。”桑德斯说道。

“我也期待与（前）国务卿希拉里合作，改造民主党，将其变成一个劳动人民和年轻人的党，而不仅仅是有钱的竞选捐款人的党。”他在演讲中说道。

桑德斯称，他将继续为实现缩减收入不平等、杜绝金钱政治以及约束华尔街的目标而奋斗。希拉里上周锁定党内提名后，桑德斯扛住了党内人士要求他退选并支持希拉里的压力。

“打败特朗普不会是我们的唯一目标。我们必须继续推动群众运动，将美国打造成我们知道可以实现的样子。”他说道。（完）