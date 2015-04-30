美参议员桑德斯称将寻求成为民主党总统候选人--美媒

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月29日 - 美国佛蒙特州独立参议员伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）对美国媒体称，他将寻求成为2016年民主党总统候选人。
“我认为（选民）想要的是根本的变化，这样政府才会为普通美国人服务，而不仅仅为亿万富翁服务，”桑德斯对《今日美国》称。
桑德斯还称，他将在周四正式宣布此事。
桑德斯还在一次采访中对美联社称，他将竞选总统。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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