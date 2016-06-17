桑德斯承诺将帮助希拉里击败特朗普 但尚未正式退选

全球金市：金价攀升，受美国未来政策不确定性与英退疑虑支撑
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
路透华盛顿6月16日 - 美国民主党总统参选人桑德斯周四表示将与希拉里合作，以击败共和党推定总统候选人特朗普，但桑德斯尚未正式退选。
桑德斯对拥护者作在线演讲时，并未为希拉里背书，但明确表示他正将重点转向群众运动建设，以推动其自由主义政策议程，并推动民主党的转变。
“未来五个月，我们的主要政治任务就是确保特朗普失败，而且是惨败，我个人打算很快就开始在这个过程中发挥作用。”桑德斯说道。
“我也期待与(前)国务卿希拉里合作，改造民主党，将其变成一个劳动人民和年轻人的党，而不仅仅是有钱的竞选捐款人的党。”他在演讲中说道。
桑德斯称，他将继续为实现缩减收入不平等、杜绝金钱政治以及约束华尔街的目标而奋斗。希拉里上周锁定党内提名后，桑德斯扛住了党内人士要求他退选并支持希拉里的压力。
“打败特朗普不会是我们的唯一目标。我们必须继续推动群众运动，将美国打造成我们知道可以实现的样子。”他说道。(完)
编译 刘珞焱 审校 朱淑珍
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/16 沪 正裕工业 732089 2,667 11.63 20.11 广发证券 1/18 1/16 深 瑞特股份 300600 2,500 13.73 17.35 海通证券 1/18 1/16 深 会畅通讯 300518 1,800 9.70 22.97 兴业证券 1/18 1/17 深 飞荣达 300602 2,500 *14.82 *15.10 国金证券 1/19 1/17 深 立昂技术 300603 2,570 *4.55 *2
路透上海1月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.13%至94.65；SDR篮子指数微跌至95.85；BIS篮子指数微跌至96.06 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.19%，SDR篮子指数升0.37%，BIS指数跌0.19% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8874 35 欧元 7.3252 -123 日圆 6.0333 -330 港元 0.8881 4.8 英镑