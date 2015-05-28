共和党人桑托勒姆宣布参加2016年美国总统大选

路透宾夕法尼亚州卡伯特5月27日 （记者 Elizabeth Daley） - 美国共和党人里克·桑托勒姆(Rick Santorum)周三宣布参加2016年美国总统大选，承诺要恢复美国中产阶级工人的经济实力。

现年57岁的桑托勒姆在老家宾夕法尼亚州的卡伯特宣布参选，他强调自己来自工薪阶层。桑托勒姆是前宾夕法尼亚州参议员。

桑托勒姆称，“大政府”和“大企业”已将美国工人阶层遗忘。这旨在向社会及宗教保守派以外的群体寻求和建立支持。

“现在是我们开始还击的时候，”他说。“在美国中产阶层被掏空之际，我们不能坐视不管。工人家庭不需要另一个与大政府或大钱绑在一起的总统。”

桑托勒姆是第七位正式宣布争取总统候选人提名的共和党人，已宣布参加2016年美国总统竞选的共和党人包括参议员泰德·克鲁兹（Ted Cruz）、马克罗·鲁比奥（Marco Rubio）与兰德·保罗（Rand Paul）等。

桑托勒姆曾参加过2012年美国总统选举。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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