特朗普当选美国总统 令亚洲盟国对防卫前景深感担忧

路透东京/首尔11月9日 - 共和党候选人特朗普赢得美国总统大选，让面对中国崛起和朝鲜动荡局势的亚洲盟国更为担心华府能否恪守对二战后安全格局的承诺，并促使东京的保守势力推出更为强硬的防卫政策。

特朗普“美国优先”的言论，以及要求亚洲盟国更多地承担美国在该地区驻军的费用，否则将可能撤军，令一些亚洲国家的官员感到忧虑。此外他反对跨太平洋伙伴关系协定(TPP)也让人担心，该协定是美国重返亚太战略的支点。

韩国执政党新国家党议员Chung Jin-suk周三在国会表示，“我们应预期安全环境出现剧烈变化。”

但他并称，“无论如何，韩美军事同盟关系不会改变，这是韩国繁荣的基石。”

在特朗普当选前，一位日本政府官员敦促当选总统发出安抚盟国的信息。

这位要求匿名的官员称，“新当选总统应尽快发表声明，向各国表明美国对其盟国的承诺...仍坚实可靠。”

**买单**

特朗普两位顾问在一篇文章中，批评美国总统奥巴马“重返”亚洲“雷声大雨点小”。文章还表示，特朗普将增强美国海军力量，并称韩国和日本为防卫支付更多费用“才公平”。

“毫无疑问，特朗普对亚洲盟友承诺美国将作为地区稳定的基石，”加州大学教授Peter Navarro和Alexander Gray在11月7日《外交政策》上发表的文章中写道。

特朗普对待北亚安全联盟的方案，可能在日本引发采取更独立安全立场的呼吁，但不大可能出现关于让日本拥有核武器的严肃讨论。

日本一位外交官提到那些寻求更强力安全立场的人时，说“我认为他们将更具合法性”，“但日本公众不愿朝这个方向前进，而且我们在预算和(军事)人员方面也没有能力。”

**TPP不仅仅关乎贸易**

鉴于特朗普强烈反对跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，参与该协定的美国亚洲盟友现在担心协议流产。

但TPP的影响不仅仅限于贸易，还有安全方面，美国和日本曾将TPP视作对抗中国的一种方式。

“TPP不仅仅是一项贸易协议，而是美国和日本一起...这些国家拥有共同的价值观，将创立一个先进的地区秩序，不仅仅关于经济，还有外交和安全意涵，”日本庆应大学教授Toshihiro Nakayama说。

“它是美国致力于亚洲的象征。”

驻新加坡的安全专家Tim Huxley警告称，对于特朗普当选美国总统对亚洲有何影响，随着亚洲等待清晰的战略迹象，未来一段时间内可能有潜在不稳定的不确定性。

决策者预计，特朗普将需要相当长一段时间，来任命相关人员和确定政策。美国政治分裂也可能拖慢进展。这可能意味着令人不安的真空，但也意味着不会很快出现剧烈变化。(完)