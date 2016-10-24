特朗普竞选主管承认选情落后 希望争取摇摆选民

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透华盛顿/罗利10月23日 - 美国共和党总统候选人特朗普竞选主管Kellyanne Conway周日承认，特朗普落后于民主党候选人希拉里。
Conway称，希拉里的“优势极大”，其中丰厚的竞选资金让她可以花费数以百万计美元在电视上打广告。
“我们落后了，”Conway在美国国家广播公司(NBC)“与媒体会面(Meet the Press)”节目中称。不过她也表示，特朗普团队希望争取到尚未决定支持希拉里的选民。
随着民调差距拉大，特朗普多次表示选举受到“操弄”。他没有拿出证据，而且大量研究显示，美国竞选系统健全。
周五公布的路透/益普索调查显示，希拉里领先特朗普4个百分点，最新的“State of the Nation”预测显示，希拉里有95%的可能赢得270张选举人票并当选总统。
美国广播公司(ABC)周日早间公布的民调显示，希拉里可能得到约50%的支持率，领先于特朗普的38%。该调查显示，表示可能参加投票的共和党人比例较10月中旬下降7个百分点。
特朗普之子Eric周日称，只要选举结果“公平”，特朗普将“百分之百”接受。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。