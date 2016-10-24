特朗普竞选主管承认选情落后 希望争取摇摆选民

路透华盛顿/罗利10月23日 - 美国共和党总统候选人特朗普竞选主管Kellyanne Conway周日承认，特朗普落后于民主党候选人希拉里。

Conway称，希拉里的“优势极大”，其中丰厚的竞选资金让她可以花费数以百万计美元在电视上打广告。

“我们落后了，”Conway在美国国家广播公司(NBC)“与媒体会面(Meet the Press)”节目中称。不过她也表示，特朗普团队希望争取到尚未决定支持希拉里的选民。

随着民调差距拉大，特朗普多次表示选举受到“操弄”。他没有拿出证据，而且大量研究显示，美国竞选系统健全。

周五公布的路透/益普索调查显示，希拉里领先特朗普4个百分点，最新的“State of the Nation”预测显示，希拉里有95%的可能赢得270张选举人票并当选总统。

美国广播公司(ABC)周日早间公布的民调显示，希拉里可能得到约50%的支持率，领先于特朗普的38%。该调查显示，表示可能参加投票的共和党人比例较10月中旬下降7个百分点。

特朗普之子Eric周日称，只要选举结果“公平”，特朗普将“百分之百”接受。(完)