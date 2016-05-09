（更正）反对特朗普的共和党人寻觅第三方候选人（5月6日）

（更正：据英文原文更正，明确内文尾段纳德为绿党候选人）

路透华盛顿/纽约5月5日 （记者 Ginger Gibson/Jonathan Allen） - 美国共和党总统参选人阵营仅剩特朗普一人，这促使他在共和党内的批评者加紧寻找愿意支持的第三方候选人。

共和党政治活动家正寻求捐款人支持，给潜在的第三方候选人打电话，并制定法律预案以应对事关选举资格的繁琐法规。

“这差不多是为了美国党派政治的未来而战。”共和党战略家Joel Searby说道。Searby正与保守派作家Bill Kristol等人合作，以寻找一位第三方候选人。

另一个团体“反特朗普的保守派”（Conservatives Against Trump）近日一直通过电话和会议商讨第三方候选人和其他选项，以求阻止特朗普入主白宫。

第三方候选人在竞选中困难重重。美国未曾有过独立候选人赢得总统大选，尽管其中一些人成了搅局者。共和党各团体的这些努力凸显出党内对特朗普料赢得候选资格的罕见分歧。

特朗普反对自由贸易的态度与许多共和党人的观点相左，对于共和党的亲商派尤其如此。特朗普的许多批评者亦称，特朗普的言论具有攻击性，譬如他提议暂时禁止穆斯林进入美国，并称美国的墨西哥移民为强奸犯和毒贩。

一些共和党人称，他们担忧第三方候选人可能仅会分流特朗普的选票，反倒帮助希拉里赢得大选。

在2000年大选中，当时民主党总统候选人阿尔·戈尔（Al Gore）以极微小差距落败，一些民主党人将其归咎于绿党候选人拉尔夫·纳德（Ralph Nader）的独立参选。在1992年大选中，老布什输给民主党人比尔·克林顿，一些共和党人认为罗斯·佩罗（Ross Perot）的独立参选是原因之一。(完)