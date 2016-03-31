《独家新闻》多数美国民众支持对恐怖嫌疑人用酷刑--民调

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月18日
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
(本文由路透中文网编译提供)
路透3月30日 - 路透/益普索一项民调显示，近三分之二美国人认为，通过酷刑逼迫恐怖嫌疑人交代信息是合理的。这样的比例与经常发生武装袭击的尼日利亚等国家相仿。
此项民调反映出一系列暴力事件后美国公众的恐慌情绪。去年12月加州枪击案导致14人遇难，且近月欧洲发生数起大规模袭击事件，最近一起是上周刚发生的布鲁塞尔恐袭案。
美国共和党总统参选人特朗普将是否应对恐怖嫌疑人实施酷刑这一话题高调引入竞选活动。
特朗普称，若当选，将寻求撤消总统奥巴马对水刑的禁令，并“恢复（比水刑）更严酷的手段”。
特朗普的言论招致人权组织、国际组织和政治对手的广泛批评。但民调显示，许多美国人在这个问题上与特朗普立场一致，不过调查中未询问受访者对酷刑的定义。
“目前（美国）公众正面对各种负面情绪，”范德堡大学教授齐克梅斯特（Elizabeth Zechmeister）说，“恐惧、愤怒、普遍的焦虑，而（特朗普）一定程度上为这些情绪提供了佐证。”她研究恐怖威胁与公众舆论之间的关联。
3月22-28日进行的此项在线民调中，受访者被问及“对恐怖嫌疑人使用酷刑以获取关于恐怖主义的信息”是否合理，约25%受访者称这么做“常常”是合理的，另有38%称“有时”这么做是合理的，只有15%表示永远不应用酷刑。
有约三分之二的受访者预计未来六个月内在美国将发生恐怖袭击。
对于用酷刑逼供，共和党人的接受度高于民主党人：有多达82%的共和党人认为酷刑“经常”或“有时”是合理的，而民主党人中该比例为53%。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
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