《独家新闻》多数美国民众支持对恐怖嫌疑人用酷刑--民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透3月30日 - 路透/益普索一项民调显示，近三分之二美国人认为，通过酷刑逼迫恐怖嫌疑人交代信息是合理的。这样的比例与经常发生武装袭击的尼日利亚等国家相仿。

此项民调反映出一系列暴力事件后美国公众的恐慌情绪。去年12月加州枪击案导致14人遇难，且近月欧洲发生数起大规模袭击事件，最近一起是上周刚发生的布鲁塞尔恐袭案。

美国共和党总统参选人特朗普将是否应对恐怖嫌疑人实施酷刑这一话题高调引入竞选活动。

特朗普称，若当选，将寻求撤消总统奥巴马对水刑的禁令，并“恢复（比水刑）更严酷的手段”。

特朗普的言论招致人权组织、国际组织和政治对手的广泛批评。但民调显示，许多美国人在这个问题上与特朗普立场一致，不过调查中未询问受访者对酷刑的定义。

“目前（美国）公众正面对各种负面情绪，”范德堡大学教授齐克梅斯特（Elizabeth Zechmeister）说，“恐惧、愤怒、普遍的焦虑，而（特朗普）一定程度上为这些情绪提供了佐证。”她研究恐怖威胁与公众舆论之间的关联。

3月22-28日进行的此项在线民调中，受访者被问及“对恐怖嫌疑人使用酷刑以获取关于恐怖主义的信息”是否合理，约25%受访者称这么做“常常”是合理的，另有38%称“有时”这么做是合理的，只有15%表示永远不应用酷刑。

有约三分之二的受访者预计未来六个月内在美国将发生恐怖袭击。

对于用酷刑逼供，共和党人的接受度高于民主党人：有多达82%的共和党人认为酷刑“经常”或“有时”是合理的，而民主党人中该比例为53%。（完）