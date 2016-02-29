美国防情报局前局长弗林在向特朗普提供外交政策建议--消息

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Mark Hosenball/Steve Holland

路透华盛顿2月26日 - 据三名消息人士，美国总统参选人特朗普在接受美国国防情报局前局长、退役陆军中将迈克尔·弗林（Michael Flynn）提供的外交政策建议。弗林希望美国与俄罗斯加强合作，以解决全球安全问题。

上述消息人士称，弗林一直在非正式地向特朗普提供建议。弗林2012至2014曾在奥巴马政府担任国防情报局局长。这些消息人士是美国往届政府的外交政策官员。

特朗普本月早些时候称，他很快将发布一份外交政策顾问名单，但尚未这么做。特朗普的竞选团队对有关弗林的置评请求没有做出回应。

被问及是否在为特朗普提供建议时，弗林拒绝置评。当被问及他对与俄罗斯关系的看法时，弗林让路透去查看他的公开声明。

随着特朗普拿下共和党提名的可能性上升，谁在国家安全议题上为他提供建议这个问题变得更加相关。

一位与弗林关系密切的人士称，特朗普并非是唯一一位咨询弗林的总统参选人。“他对所有人都有回应，但没有为谁工作，”此人表示。

特朗普在对待美俄关系上与党内对手立场有很大不同，他称俄罗斯总统普京“备受尊敬”，并倡导美俄关系转暖。

其他共和党总统参选人经常抨击普京，称俄罗斯在乌克兰和叙利亚的军事介入表明总统奥巴马对普京太软弱。(完)