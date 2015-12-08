亚洲穆斯林谴责特朗普禁止穆斯林进入美国的言论

路透巴基斯坦12月8日 （记者 Katharine Houreld） - 巴基斯坦的一些穆斯林周二谴责美国共和党总统参选人特朗普有关禁止穆斯林进入美国的言论，称特朗普抱有偏见、鼓动暴力。

特朗普的上述言论在美国也遭到白宫人士与其他共和党总统参选人等的迅猛抨击。

“这言论太荒谬了，我甚至都不想进行回应，”巴基斯坦最知名的人权律师之一Asma Jahangir表示。

“这是最恶劣的偏见加无知。我觉得，要是有人想成为美国总统，可不会想与一位无知的、指责他人信仰的巴基斯坦毛拉一较高下吧……尽管我们没有美国那么先进，但我们在巴基斯坦从未选过这种人当权。”

巴基斯坦最大的伊斯兰神职人员理事会--伊斯兰学者理事会（Ulema Council）会长Tahir Ashrafi称，特朗普的言论是鼓动暴力。

“如果有穆斯林领袖称基督徒与穆斯林之间存在战争，我们将谴责他。所以如果有美国人这么说，我们难道不应谴责？”

“‘伊斯兰国’是叙利亚的问题，而非宗教问题。如果解决了叙利亚问题，75%的‘伊斯兰国’问题将获解决。”

印尼外交部发言人Armanatha Nasir称，印尼政府不评论其他国家竞选活动中的言论，但称印尼已表明该国对恐怖主义的立场。

“作为全球穆斯林人口最多的国家，印尼申明伊斯兰教教导和平与宽容，”他向路透表示。“恐怖主义行径与任何宗教、国家或者种族没有任何关联。”（完）