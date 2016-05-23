特朗普的各种非常立场令亚洲几家欢喜几家愁

路透新加坡5月20日（记者 Simon Cameron-Moore） - 美国共和党总统参选人特朗普的“孤立主义”外交政策立场，令一些担心中国日益崛起的亚洲国家感到不安，并有为亚洲地区民族主义者和独裁主义者壮胆的风险。

特朗普距离获得共和党总统候选人提名已是近在咫尺，他的言论令多数美亚关系现状受到挑战。总而言之，他的言论似乎为美国总统奥巴马五年前推出的“战略重心向亚洲转移”敲响了丧钟。

特朗普曾称，日本、韩国等美国的盟友应当为他们的防务承担更多费用，还警告称他会从美国驻日本的基地撤军，并考虑日本和韩国是否应当拥有核武器的事宜。本周，特朗普对路透称，他愿同朝鲜领导人金正恩会谈。

在周五的电视采访中，特朗普对MSNBC称他对同金正恩会谈持开放态度，但他“绝对不会前往朝鲜”。

特朗普还扬言要控制中国对美国的贸易顺差，称他会威胁对中国商品课以重税。他还说要废掉跨太平洋伙伴关系协定（TPP），然后再重新进行谈判。

此外，特朗普呼吁禁止穆斯林进入美国，这存在动摇巴基斯坦、印尼、马来西亚及孟加拉国等穆斯林国家温和派领导人信心的风险。

“如果他（特朗普）成为总统并奉行他自己的外交政策，美国将不再是太平洋大国。这就是最终结果。”前日本外交官宫家邦彦（Kunihiko Miyake）称。

“这并非我们将奉行‘日本优先’，而是如果美国离开，将会出现真空……而中国将会设法填补，”宫家邦彦说道。“这对于美国的所有盟国而言将是一个生存问题。”

特朗普周五重申其立场。“这两个国家（日韩）有很多钱，” 他对MSNBC说道，意指日本的汽车销售和韩国的电子工业。“我们必须得到补偿。”

另外，特朗普有关本地核威慑力量的言论也引起了亚洲外交官们的担心，他们怕世界会变得更加危险。

但另一方面，泰国防长普拉威（Prawit Wongsuwan）的顾问Panitan Wattanayagorn则对特朗普不会给泰国等国家施加压力表达了信心。

“总而言之，如果特朗普当选，将有很不错的机会来建立更强有力的关系，因为他会想要盟友，”Panitan说道。（完）