澳大利亚工党领袖表态支持希拉里 称与特朗普打交道会很难

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透悉尼5月17日 - 澳大利亚中左翼反对党工党领袖肖滕（Bill Shorten）周二表示支持美国民主党总统参选人希拉里而非共和党参选人特朗普，称与特朗普打交道将会“很难”。
澳大利亚将于7月2日举行全国大选，肖滕正在与现任总理特恩布尔进行角逐。肖滕承诺，不论美国大选结果如何，都会维持澳大利亚与美国的密切关系。
但他在倾向哪位参选人上毫不隐瞒。
“就希拉里和特朗普而言，我必须说如果我是美国人，则会投票给希拉里。”肖滕对记者称。
“不管美国人选谁，我们都会与其打交道，但毫无疑问的是，我认为与特朗普打交道将会很难。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。