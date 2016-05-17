澳大利亚工党领袖表态支持希拉里 称与特朗普打交道会很难

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼5月17日 - 澳大利亚中左翼反对党工党领袖肖滕（Bill Shorten）周二表示支持美国民主党总统参选人希拉里而非共和党参选人特朗普，称与特朗普打交道将会“很难”。

澳大利亚将于7月2日举行全国大选，肖滕正在与现任总理特恩布尔进行角逐。肖滕承诺，不论美国大选结果如何，都会维持澳大利亚与美国的密切关系。

但他在倾向哪位参选人上毫不隐瞒。

“就希拉里和特朗普而言，我必须说如果我是美国人，则会投票给希拉里。”肖滕对记者称。

“不管美国人选谁，我们都会与其打交道，但毫无疑问的是，我认为与特朗普打交道将会很难。”(完)