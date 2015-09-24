特朗普就波音在中国建厂计划抨击该公司

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透南卡罗来纳州北查尔斯顿9月23日（记者 Harriet McLeod） - 美国共和党总统参选人特朗普周三就波音计划在中国建新厂向该公司发起抨击。
波音周三宣布了向中国销售300架飞机的协议，预计该公司还可能宣布在中国建737飞机完工工厂的协议。
“波音是将向中国销售300架飞机，但作为协议的部分，他们还将在中国建一个大型工厂，”特朗普在南卡罗来纳州北查尔斯顿对非裔美国商界领袖称。
“这最终会导致美国流失大量就业岗位，”他说道。
波音称，在中国建新厂不会导致公司裁员。但机械师工会成员称该计划会让他们失业，预计机械化工会成员会在周三抗议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。