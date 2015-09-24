特朗普就波音在中国建厂计划抨击该公司

(本文由路透中文网编译提供)

路透南卡罗来纳州北查尔斯顿9月23日（记者 Harriet McLeod） - 美国共和党总统参选人特朗普周三就波音计划在中国建新厂向该公司发起抨击。

波音周三宣布了向中国销售300架飞机的协议，预计该公司还可能宣布在中国建737飞机完工工厂的协议。

“波音是将向中国销售300架飞机，但作为协议的部分，他们还将在中国建一个大型工厂，”特朗普在南卡罗来纳州北查尔斯顿对非裔美国商界领袖称。

“这最终会导致美国流失大量就业岗位，”他说道。

波音称，在中国建新厂不会导致公司裁员。但机械师工会成员称该计划会让他们失业，预计机械化工会成员会在周三抗议。(完)