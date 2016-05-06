特朗普称退出欧盟英国的境况会更好

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透华盛顿5月5日 - 美国共和党总统参选人特朗普周四称，他认为退出欧盟英国的境况会更好。
“我认为，移民对欧洲而言是一件恐怖的事情，这多数是由欧盟推动的。我个人会说，没有它（欧盟）他们的境况会更好，但我不会将此作为推荐，这只是我的感觉而已……我会说没有它他们的境况会更好，但我希望他们做出自己的决定。”特朗普在接受Fox News采访时称。
英国将在6月23日就退出还是留在欧盟举行公投。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。