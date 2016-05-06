特朗普称退出欧盟英国的境况会更好

路透华盛顿5月5日 - 美国共和党总统参选人特朗普周四称，他认为退出欧盟英国的境况会更好。

“我认为，移民对欧洲而言是一件恐怖的事情，这多数是由欧盟推动的。我个人会说，没有它（欧盟）他们的境况会更好，但我不会将此作为推荐，这只是我的感觉而已……我会说没有它他们的境况会更好，但我希望他们做出自己的决定。”特朗普在接受Fox News采访时称。

英国将在6月23日就退出还是留在欧盟举行公投。（完）