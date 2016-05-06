特朗普称退出欧盟英国的境况会更好

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月5日 - 美国共和党总统参选人特朗普周四称，他认为退出欧盟英国的境况会更好。
“我认为，移民对欧洲而言是一件恐怖的事情，这多数是由欧盟推动的。我个人会说，没有它（欧盟）他们的境况会更好，但我不会将此作为推荐，这只是我的感觉而已……我会说没有它他们的境况会更好，但我希望他们做出自己的决定。”特朗普在接受Fox News采访时称。
英国将在6月23日就退出还是留在欧盟举行公投。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。