特朗普威胁称若被英国禁止入境 将会取消7亿英镑投资

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透伦敦1月7日 - 美国共和党总统参选人特朗普威胁称，如果英国对他实施旅行禁令，他将会取消逾7亿英镑（10亿美元）高尔夫球场意向投资。
特朗普发表了禁止穆斯林进入美国的言论后，英国有逾50万人签署请愿书，呼吁禁止特朗普入境，英国议会准备就此进行辩论。
相关辩论将在1月18日进行，但之后不会进行投票表决。只有英国内政部长Theresa May可签发入境禁令，英国首相卡梅伦已表示不支持禁止特朗普入境。
特朗普集团（Trump Organisation）在声明中称，入境禁令会导致特朗普撤走在苏格兰东北地区一个5亿英镑的高尔夫球场开发项目以及另外一处价值2亿英镑的度假村翻新项目。
“任何限制入境的做法，都会迫使特朗普集团立即停止这些投资以及我们目前考虑的今后在英国的所有投资。”该集团声明称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。