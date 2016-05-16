特朗普称若他当选 不太可能与卡梅伦有良好关系

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透伦敦5月16日 - 美国共和党总统参选人特朗普称，由于英国首相卡梅伦对他的批评，倘若他当选，他不太可能与后者有良好的关系。
卡梅伦去年在英国议会称，特朗普呼吁暂时性禁止穆斯林进入美国，是“引发争议的、愚蠢且错误的”言论。卡梅伦当时还称，如果特朗普来英国，他会团结全国上下反对特朗普。
“我们看起来不会有非常良好的关系，谁知道呢。我希望与他（卡梅伦）有良好的关系，但他似乎不愿正视该问题。”特朗普在采访中对ITV称。
特朗普被问及关于英国的欧盟成员国身份问题时说：“我和欧盟打过交道，太官僚了。就英国而言，我会说‘你们需要它（欧盟）做什么’？但再次声明，让人民做决定。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。