特朗普称若他当选 不太可能与卡梅伦有良好关系

路透伦敦5月16日 - 美国共和党总统参选人特朗普称，由于英国首相卡梅伦对他的批评，倘若他当选，他不太可能与后者有良好的关系。

卡梅伦去年在英国议会称，特朗普呼吁暂时性禁止穆斯林进入美国，是“引发争议的、愚蠢且错误的”言论。卡梅伦当时还称，如果特朗普来英国，他会团结全国上下反对特朗普。

“我们看起来不会有非常良好的关系，谁知道呢。我希望与他（卡梅伦）有良好的关系，但他似乎不愿正视该问题。”特朗普在采访中对ITV称。

特朗普被问及关于英国的欧盟成员国身份问题时说：“我和欧盟打过交道，太官僚了。就英国而言，我会说‘你们需要它（欧盟）做什么’？但再次声明，让人民做决定。”（完）