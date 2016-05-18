特朗普改口风 称希望同卡梅伦有“良好的关系”

路透纽约5月17日 - 美国共和党总统参选人特朗普周二在他同英国首相卡梅伦未来关系问题上似乎改变了口风，称如果他当选，希望同卡梅伦拥有“良好的关系”。

“他有很多问题，我觉得他不合适。没关系……我确信我和他会有良好的关系。”特朗普在接受采访时告诉路透。

特朗普周一接受英国ITV电视台采访，被问及若他当选两人关系会如何时称：“看起来我们不会有很好的关系，谁知道呢？”

卡梅伦在英国议会对特朗普暂时禁止穆斯林进入美国的言论予以批评，称这是“分裂性的、愚蠢和错误的”言论。卡梅伦还暗示，如果特朗普来访，全英国人都会团结起来反对他。

被问及想最先同哪位外国领导人会面时，特朗普对路透称：“就时机而言，我没有特别喜好。我会同他们会面，我们会同外国拥有比目前更好的关系。”（完）