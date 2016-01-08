特朗普威胁称若被英国禁止入境 将会取消7亿英镑投资

路透伦敦1月8日 - 美国共和党总统参选人特朗普威胁称，如果英国对他实施旅行禁令，他将会取消逾7亿英镑（10亿美元）高尔夫球场意向投资。

特朗普发表了禁止穆斯林进入美国的言论后，英国有逾50万人签署请愿书，呼吁禁止特朗普入境，英国议会准备就此进行辩论。

相关辩论将在1月18日进行，但之后不会进行投票表决。只有英国内政部长Theresa May可签发入境禁令，英国首相卡梅伦已表示不支持禁止特朗普入境。

特朗普集团（Trump Organisation）在声明中称，入境禁令会导致特朗普撤走在苏格兰东北地区一个5亿英镑的高尔夫球场开发项目以及另外一处价值2亿英镑的度假村翻新项目。

“任何限制入境的做法，都会迫使特朗普集团立即停止这些投资以及我们目前考虑的今后在英国的所有投资。”该集团声明称。（完）