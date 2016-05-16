特朗普称若他当选美国总统 不太可能与英国首相卡梅伦有良好关系

企业结盟：力拓和中铝矿业国际将结束合资探勘事业
中铝矿业国际的一位媒体发言人证实，这家名为中铝力拓勘探有限责任公司的合资公司已经解散，但没有提供进一步详情。该消息最早是由彭博报导的。(完) (编译 张明钧/侯雪苹；审校 张荻)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月16日 - 美国共和党总统参选人特朗普称，由于英国首相卡梅伦对他的批评，倘若他当选，他不太可能与后者有良好的关系。
卡梅伦去年在英国议会称，特朗普呼吁暂时性禁止穆斯林进入美国，是“引发争议的、愚蠢且错误的”言论。卡梅伦当时还称，如果特朗普来英国，他会团结全国上下反对特朗普。
“我们看起来不会有非常良好的关系，谁知道呢。我希望与他（卡梅伦）有良好的关系，但他似乎不愿正视该问题。”特朗普在采访中对ITV称。
特朗普被问及关于英国的欧盟成员国身份问题时说：“我和欧盟打过交道，太官僚了。就英国而言，我会说‘你们需要它（欧盟）做什么’？但再次声明，让人民做决定。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
中铝矿业国际的一位媒体发言人证实，这家名为中铝力拓勘探有限责任公司的合资公司已经解散，但没有提供进一步详情。该消息最早是由彭博报导的。(完) (编译 张明钧/侯雪苹；审校 张荻)
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