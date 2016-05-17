特朗普称不大可能与卡梅伦有良好关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月17日（记者 Guy Faulconbridge/Kate Holton） - 美国共和党总统参选人特朗普称，他不大可能与英国首相卡梅伦有友好关系，因为卡梅伦称特朗普建议暂时禁止穆斯林进入美国的言论是“分裂性的、愚蠢和错误的”。

卡梅伦在英国议会就特朗普有关穆斯林的上述言论对其进行批评，并表示，如果特朗普来访，全英国人都会团结起来反对他。

“看似我们不会拥有非常友好的关系，谁知道呢？”特朗普对英国ITV电视台说道。采访于周一播出，当时他被问及若赢得美国总统大选，与卡梅伦的关系会如何。

“首先，我不愚蠢，好吧；我现在就能告诉你，恰恰相反。其次，有关分裂的说法：我认为自己并非是制造分裂的人。我是个维护团结的人，不像是我们现在的总统，”特朗普说道，他所指的是奥巴马。

卡梅伦的发言人称，首相坚持他原来的说法。

该发言人称，无论谁当选美国总统，卡梅伦都将与之合作，并致力于维护两国的特殊关系。

“首相已经非常清楚地说明了他对特朗普言论的看法。他不能苟同，”该发言人说道。“他仍认为阻止穆斯林进入美国是分裂性的、愚蠢和错误的。他坚持自己的说法。”（完）