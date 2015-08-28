美国大选白刃战：特朗普处处跟杰布·布什过不去 试图瞅准机会“落井下石”

路透华盛顿/纽约8月27日 （记者 James Oliphant/Emily Flitter） - 特朗普最近几乎处处试图给杰布·布什“找茬”。

在采访中和社交媒体上，特朗普都不断地刺激和嘲笑杰布·布什，却几乎没有攻击共和党总统参选阵容中的其他任何人。

罗纳德·里根曾提出他所称的“第十一诫”--你不可诋毁任何一位共和党人。但正如他经常在此次总统大选中所做的一样，特朗普正按照自己的那套规则行事。

对于任何一次现代总统竞选活动来说，特朗普的不文明都是异乎寻常的生猛和针对个人，尤其是在大多数共和党人仍在忙着炮轰民主党参选人而非互相攻讦的早期阶段。且不同于过往的总统参选人，特朗普没有代理人或者替身。所有言论都直接来自于他本人。

但接近特朗普的人士向路透表示，特朗普对杰布·布什的“不依不饶”暗含着一个策略。炮轰杰布·布什提升了特朗普在支持者眼中的形象，这些支持者将杰布·布什视为自己鄙视的一个体制的产物。且他们想以此加强外界这样的印象，即杰布·布什正在失去人心。杰布·布什拥有大量选战资金，有可能成为特朗普的最大竞争对手。

“特朗普似乎正在玩校园恶霸的游戏，为的是向外界展示杰布·布什的反击太过无力，不能真正成为一个威胁，”共和党战略家Ron Bonjean表示。

特朗普攻击杰布·布什几乎没有政治风险。他的竞选团队不担心离间杰布·布什的支持者可能会让特朗普在其他地方丢掉选票。“特朗普从杰布·布什那离间的任何一张选票都不会投向特朗普，”特朗普竞选团队的一名前高级顾问Roger Stone说道。

近期路透/益普索的民调显示，特朗普的策略可能正在奏效。杰布·布什的支持率过去一周降至冰点，仅有8%，现已落后特朗普逾20个百分点。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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