特朗普宣称的“无限”个人财富或不足以支撑其角逐到大选日

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦6月23日 （记者 Tom Bergin） - 美国共和党总统参选人特朗普宣称他有“无限”个人财富可供白宫角逐之用，但路透对其财务披露资料的查阅结果暗示，他的现金不足以支撑其竞选活动持续到大选日。

特朗普本周淡化有关他竞选财务的担忧，此前选举文档显示他5月仅募集到300万美元个人捐款，5月底的竞选基金仅为100万美元。而希拉里5月募集到2,600万美元，5月底的竞选基金为4,200万美元。

特朗普周二发表声明称，“如有必要，我会拿出自己的钱，因此会有无限现金可用。”特朗普自称身家约100亿美元。

据特朗普向政府道德办公室（Office of Government Ethics）提交的文档，特朗普拥有价值6,000万到1.8亿美元的现金与其他流动投资，包括基金、股权和现金。该文档不要求参选人提供精确的资产价值，仅需提供一个区间。

如果美国总统奥巴马在2012年的成功竞选期间的开支能提供某种指引，那特朗普还差着数亿美元。据联邦竞选委员会文档，奥巴马2012年6月至11月间花费近6亿美元。

特朗普的竞选团队拒绝就本报导置评，但让记者参考他之前的声明。特朗普稍早声明称，他的竞选活动“更精简、更高效”，所以花费低于传统的总统竞选活动。

如果特朗普确实决定自掏腰包竞选，理论上他可动用他所称的其生意每年产生的数以亿计美元营收。

但不清楚这些营收他能动用多少。企业主仅能在扣除运营成本和税收之后从公司拿钱出来。即便如此，企业家大部分的公司盈利也通常用于投资他们的生意与维持其持有的不动产。(完)