特朗普称中国用商业手段窃取美国人就业机会 中方驳斥

路透北京6月17日 - 中国周三驳斥了美国共和党总统竞选人、地产大亨唐纳德·特朗普有关中国正在通过狡猾的商业手段窃取美国人就业机会的言论，称中美两国的贸易属于双赢。

特朗普在宣布寻求共和党提名的宣言中，对从墨西哥移民到杰布·布什和美国盟友沙特在内的所有人都进行了攻击。

特朗普将最猛烈的攻击留给了外交政策，频繁指责中国窃取美国人的工作机会，并将他自己描绘为可以在“这场工作机会争夺战中”击败中国的强硬谈判者。

对此，中国外交部发言人陆慷表示：“中美之间经贸合作发展到今天，已经形成了你中有我、我中有你、双向互赢的局面，给双方均带来了很大利益。”

“我相信尽管有一些摩擦，双方也都能很好地通过现有的渠道处理。如果没有一个很好的基础，这样的经贸关系是不可能持久的。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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