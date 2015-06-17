特朗普称中国用商业手段窃取美国人就业机会，中方驳斥

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月17日 - 中国周三驳斥了美国共和党总统竞选人、地产大亨唐纳德·特朗普有关中国正在通过狡猾的商业手段窃取美国人就业机会的言论，称中美两国的贸易属于双赢。
特朗普在宣布寻求共和党提名的宣言中，对从墨西哥移民到杰布·布什和美国盟友沙特在内的所有人都进行了攻击。
特朗普将最猛烈的攻击留给了外交政策，频繁指责中国窃取美国人的工作机会，并将他自己描绘为可以在“这场工作机会争夺战中”击败中国的强硬谈判者。
对此，中国外交部发言人陆慷表示：“中美之间经贸合作发展到今天，已经形成了你中有我、我中有你、双向互赢的局面，给双方均带来了很大利益。”
“我相信尽管有一些摩擦，双方也都能很好地通过现有的渠道处理。如果没有一个很好的基础，这样的经贸关系是不可能持久的。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”