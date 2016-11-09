焦点：特朗普与本党掌控的国会将有一段蜜月期 但长期和谐面临挑战

路透华盛顿11月9日 - 周二当选美国新一任总统的特朗普，将享有共和党人在国会参众两院都占据多数席位的优势。当他1月20日就职后，在一些问题上与国会可能有一段蜜月期，但长期的和谐相处可能面临更大挑战。

正常情况下，如果总统所属的党派同时掌控参议院和众议院，可以预期事情能迅速通过，特朗普可能也不会例外，但他的任期伊始将面临不同寻常的障碍。

国会的许多共和党人仅仅是在特朗普被提名为候选人之后才支持他的。有部分人甚至一直都不肯支持他。在竞选中，特朗普冒犯并攻击了其中的一些共和党人，包括众议院议长莱恩。

此外，特朗普没有任何执政经历。

“议长莱恩今晚稍早和特朗普通了电话，他们聊得很愉快。议长向特朗普道贺，”莱恩的发言人AshLee Strong表示。

特朗普及国会共和党领袖在至少一项主要政策方面存在共识：他们都希望废除民主党总统奥巴马具有里程碑意义的医疗保健法案，也就是2010年实施的奥巴马医保(Obamacare)。

“我希望共和党控制的国会要做的第一件事就是废除奥巴马医保，”共和党俄克拉何马州代表、莱恩的盟友Tom Cole在周一接受采访时表示。

此举将令美国医疗保健及保险行业受到较大冲击。

**减税及执行行动**

除了废弃奥巴马医保外，特朗普与共和党议员也都呼吁大幅减税，包括对富人的征税，只是计划细节不太一致。

特朗普呼吁将美国公司所得税率从当前的35%下调至15%。莱恩的税收计划是建议下调至20%。

特朗普和莱恩都支持将当前的税率级别从七个砍到三个。其中特朗普支持将最高个人所得税率从39.6%下调至25%，而莱恩希望下调至33%。

共和党议员可能会欢迎特朗普废除奥巴马在移民、劳工权利、环境与全球变暖方面的一些行政措施。

弗吉尼亚州共和党众议员Dave Brat称，预计特朗普上台之初要做的一件事，就是“大笔一挥，勾销奥巴马所有的过度行政措施。...这是减轻监管负担的一个快速而容易的办法。”

Cole指出特朗普还将“立即”推进边境安保法案。但特朗普的提案是，让墨西哥出钱来在长达1,989英里(3,200公里)的美墨边境建起一道墙，很多共和党议员对此心存怀疑。

特朗普的很多其他提案细节单薄。其中一些提案与共和党的意识形态不符，比如特朗普提议废止贸易协议并在基建建设上面支出数千亿美元，但共和党倡导自由贸易并抵制导致赤字扩大的支出。

此外，特朗普曾表示当上总统后希望做一些事，比如禁止穆斯林入境，允许在对抗恐怖主义时动用行刑拷打。一些专家称这样做从法律层面来讲存在疑问。

“如果特朗普在宪法上越界了，我认为国会将限制他的权力...”前美国众议院议长、共和党人哈斯特尔特(Dennis Hastert)的发言人John Feehery说。“国会将确保他不去做那些不能做的事。”(完)